Fregatte "Hamburg" kehrt von Mittelmeer-Einsatz zurück Stand: 18.12.2020 11:14 Uhr Die Fregatte "Hamburg" kehrt am Sonntag nach einer mehrmonatigen Mission im Mittelmeer in ihren Heimathafen Wilhelmshaven zurück.

Das Marineschiff hat während des Einsatzes die Einhaltung des UN-Waffenembargos gegen Libyen mit überwacht. Voraussichtlich gegen 10 Uhr werde die "Hamburg" einlaufen, sagte Kommandant Jan Fitschen der Deutschen Presse-Agentur. Anders als ursprünglich geplant werde wegen der strengen Corona-Beschränkungen aber kein Empfang der Besatzung auf der Pier möglich sein.

Videos 1 Min Fregatte "Hamburg" bricht zu Libyen-Mission auf Die Besatzung nimmt an einer UN-Mission teil, die das Waffenembargo gegen das Land kontrollieren soll. (04.08.2020) 1 Min

Embargo überwacht

Mehr als 200 Marine-Soldaten haben an Bord der "Hamburg" seit August im Rahmen der EU-Operation "Irini" Frachtschiffe kontrolliert, die in Richtung Libyen unterwegs waren. Dabei stoppten sie unter anderem einen Tanker, der illegal Kerosin in das Bürgerkriegsland bringen sollte. Für Aufsehen sorgte zudem die Durchsuchung eines verdächtigen türkischen Containerschiffes. Sie musste nach einer Intervention der türkischen Regierung abgebrochen werden.

Soldaten durften Schiff wegen Pandemie nicht verlassen

Besonders war der Einsatz vor allem auch wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. So durften die deutschen Soldaten bei Hafenaufenthalten nicht wie sonst das Schiff verlassen, um ein Einschleppen des Virus zu verhindern.

Weitere Informationen EU-Einsatz: Fregatte "Hamburg" ausgelaufen Die Fregatte "Hamburg" ist von Wilhelmshaven in Richtung Libyen ausgelaufen. Sie ist das erste deutsche Marineschiff, das dort die Einhaltung des UN-Waffenembargos sicherstellen soll. (18.12.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.12.2020 | 12:00 Uhr