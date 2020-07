Stand: 31.07.2020 10:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Fregatte "Hamburg" im EU-Einsatz

Deutschland wird in der kommenden Woche eine Fregatte zum EU-Marine-Einsatz vor Libyen entsenden. Die Fregatte "Hamburg" soll am Dienstagvormittag in Wilhelmshaven ablegen. Die Soldaten haben die Aufgabe, die Lage in dem nordafrikanischen Bürgerkriegsland zu stabilisieren sowie Waffen- und Öl-Schmuggel zu verhindern.

