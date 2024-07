Fregatte "Brandenburg" kehrt nach Einsatz im Mittelmeer zurück

Stand: 12.07.2024 11:39 Uhr

Am Samstag kehrt die Fregatte "Brandenburg" in ihren Heimathafen zurück. Um 10 Uhr wird sie in Wilhelmshaven erwartet. Die Fregatte der Deutschen Marine war seit März 2024 im Libanon im Einsatz.