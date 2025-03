Fregatte "Brandenburg" in Richtung Libanon ausgelaufen Stand: 16.03.2025 16:30 Uhr Die Fregatte "Brandenburg" löst die "Baden-Württemberg" bei ihrem Bundeswehreinsatz im Mittelmeer ab. Am Sonntagnachmittag hat die "Brandenburg" ihren Heimathafen Wilhelmshaven verlassen.

Aufgrund der starken Strömung der Nordsee mussten Schlepper das Schiff in Position bringen, damit es den Hafen verlassen konnte. Dennoch konnte die "Brandenburg" planmäßig ablegen, wie ein Sprecher des Marinestützpunktes in Wilhelmshaven mitteilte. Bei dem rund sechsmonatigen Auslandseinsatz ist die Besatzung vor der libanesischen Küste für die Seeraumüberwachung und Ausbildung der libanesischen Marine zuständig. An Bord sind den Angaben zufolge 216 Männer und Frauen. Angehörige und Freunde verabschiedeten die Besatzung an der Kaimauer.

Einsatz mit "besonderer Brisanz"

"Schiff und Besatzung haben bereits letztes Jahr die See- und Luftraumüberwachung vor dem Libanon übernommen", sagte der Kommandant. "Aber nicht zuletzt aufgrund der aktuellen sicherheitspolitischen Situation im Raum erhält dieser Einsatz nun eine besondere Brisanz." Er blicke zuversichtlich auf den Einsatz der "gut ausgebildeten und motivierten Besatzung". Die Fregatte "Baden-Württemberg" soll nach ihrer Ablösung nach Wilhelmshaven zurückkehren - das erste Mal seit Oktober 2023.

