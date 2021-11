Stand: 22.11.2021 10:49 Uhr Fregatte "Bayern" soll Gewässer um Nordkorea beobachten

Die Fregatte "Bayern" wird Sanktionen gegen Nordkorea unterstützen. Laut Bundesaußenministerium soll das Marineschiff aus Wilhelmshaven nach einem Aufenhtalt in Japan für vier Wochen im Seegebiet um Nordkorea Präsenz zeigen - zusammen mit Bündnispartnern. Damit beteiligt sich Deutschland erstmals an den Maßnahmen des Weltsicherheitsrats, die verhindern sollen, dass die nordkoreanische Regierung ballistische Raketen mit möglichen Massenvernichtungswaffen entwickelt. Die Fregatte dient dabei als "Augen und Ohren" für die Vereinten Nationen: Sie sammelt Belege für illegale Schiffsumladungen auf hoher See sowie zu den dahinterstehenden Netzwerken.

