Stand: 17.06.2022 08:47 Uhr Frauenquote in der CDU - Connemann kritisiert Merz

Die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Gitta Connemann (CDU) aus Hesel im Kreis Leer, hält die Einführung einer Frauenquote in der CDU keineswegs für sicher. "Die Basis - weiblich und männlich - steht Quoten kritisch gegenüber. Deshalb rechne ich mit vielen Änderungsanträgen zum Parteitag", sagte sie der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Sie sei überrascht gewesen, dass der neue Parteichef Friedrich Merz jetzt über das Thema abstimmen lassen wolle. Deutschland stecke in der Krise, Preise explodierten und der Krieg bedrohe die Sicherheit. Jetzt das Thema Quote auf den Parteitag zu setzen, erzwinge eine Debatte zur Unzeit, sagte Connemann, die eine Frauenquote ablehnt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.06.2022 | 08:30 Uhr