Stand: 24.11.2020 12:54 Uhr Frauenleiche in Hüde: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Im Landkreis Diepholz untersucht die Polizei den Tod einer 33 Jahre alten Frau. Sie war am Montagabend leblos in der Ortschaft Hüde am Dümmer See aufgefunden worden. Ein Notarzt konnte nur den Tod der Frau feststellen. Fahnder sperrten die Fundstelle ab und sicherten Spuren.

Obduktion ist angeordnet

Aufgrund der Umstände des Auffindens der Toten gehe die Polizei von einem Tötungsdelikt aus, sagte ein Sprecher am Dienstag. Der Leichnam soll nun obduziert werden. Weitere Einzelheiten zu der möglichen Tat wollte der Polizeisprecher nicht mitteilen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.11.2020 | 13:00 Uhr