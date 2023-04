Stand: 11.04.2023 08:06 Uhr Frauenleiche in Bremerhaven: Prozess beginnt

Nach dem Fund einer Frauenleiche am Geeste-Ufer in Bremerhaven beginnt am Nachmittag der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter. Angeklagt ist ein 33-jähriger Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Ende August vergangenen Jahres soll er in seiner Wohnung in Bremerhaven zunächst einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit der 45-Jährigen aus dem Landkreis Cuxhaven gehabt haben. Danach soll er sie erstickt haben. Laut Staatsanwaltschaft hat er dann den nackten Körper der Toten fotografiert und das Bild verschickt. Anschließend soll der Mann die Leiche in Plastiksäcken verpackt am Ufer der Geeste abgelegt haben. Dort hatte ein Fußgänger eine Woche später die Leiche im Gebüsch gefunden.

