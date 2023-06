Stand: 16.06.2023 16:37 Uhr Frau tot in Wohnung entdeckt - Ermittler vermuten Verbrechen

Nach dem Tod einer 83-Jährigen schließt die Polizei in Delmenhorst Fremdeinwirkung und ein mögliches Tötungsdelikt nicht aus. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, sind in der Wohnung der Frau Spuren gesichert worden. Entsprechend gebe es erste Ermittlungen zur Klärung der Todesursache. Am Donnerstagabend hatten Anwohner in der Straße die Polizei gerufen, weil sie sich um ihre Nachbarin sorgten. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zu ihrer Wohnung und fanden die Frau tot vor.

