Frau stürzt auf Wangerooge von Dünen-Abbruchkante

Eine ältere Inselbewohnerin ist auf Wangerooge zu nahe an die Dünen-Abbruchkante geraten und in die Tiefe gerutscht, berichtet das "Jeversche Wochenblatt". Sie verletzte sich dabei nach Angaben der Feuerwehr schwer. Die Bergung war schwierig, weil immer wieder Sand nachrutschte. Die Frau wurde der Zeitung zufolge schließlich geborgen und mit dem Rettungshubschrauber aufs Festland geflogen. Der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) warnt in dem Zusammenhang eindringlich davor, sich der Abbruchkante von unten oder oben zu nähern. Die jüngsten Sturmfluten hatten teils meterhohe Kanten an den Dünen entstehen lassen und weite Teile des Strandes weggerissen.

