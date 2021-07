Stand: 25.07.2021 15:06 Uhr Frau stirbt bei Brand in Ritterhude

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Ritterhude ist am Sonntagmorgen eine Frau ums Leben gekommen. Gegen 6 Uhr am Sonntagmorgen ging bei der Feuerwehr in Ritterhude (Landkreis Osterholz) ein Alarm ein. Anwohner hatten demnach einen Rauchmelder gehört, der in dem Haus angeschlagen hatte. Ein 73-jähriger Bewohner konnte sich ins Freie retten, während die Feuerwehrleute im Haus nach seiner 71 Jahre alten Ehefrau suchten. Diese wurde tot aufgefunden.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Der 73-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Laut Feuerwehr waren mehr als 80 Kräfte im Einsatz. Die Brandursache ist noch ungeklärt. Die Polizei Osterholz ermittelt.

