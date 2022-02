Stand: 03.02.2022 07:05 Uhr Frau mit Messer getötet: Prozess gegen 20-Jährigen startet

Ein 20-jähriger Mann muss sich von heute an vor dem Landgericht Oldenburg wegen Totschlags verantworten. Er soll in betrunkenem Zustand im Juni 2020 in einer Flüchtlingsunterkunft in Cloppenburg eine 36-Jährige mit einem Messer getötet haben. Als Hintergrund wird eine Beziehungstat vermutet. Später versuchte der Mann, sich selbst zu töten. Er ist seither querschnittsgelähmt.

VIDEO: Cloppenburg: Frau stirbt an Stichverletzungen (1 Min)

