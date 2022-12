Stand: 19.12.2022 10:57 Uhr Frau kommt bei Glätte zum Schleudern: Schwere Verletzungen

In der Gemeinde Wardenburg im Landkreis Oldenburg ist eine 23-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Sonntag schwer verletzt worden. Die junge Frau kam auf winterglatter Fahrbahn mit ihrem Auto ins Schleuder. Laut Polizei kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Die 23-Jährige trug schwere Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand laut den Beamten ein geschätzter Schaden von 15.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.12.2022 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter