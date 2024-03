Stand: 22.03.2024 07:32 Uhr Frau in Po und Arm gebissen: Polizist erschießt Bärenhund

Nach Bissen eines großen Hundes am Mittwoch in der Gemeinde Südbrookmerland (Landkreis Aurich) hat ein Polizist das Tier erschossen. Nach Polizeiangaben hatte der frei laufende Germanische Bärenhund einer 66-jährigen Frau in den Arm und das Gesäß gebissen. Als Beamte in der Ortschaft Theene eintrafen, sei der Hund sehr aggressiv gewesen und zielgerichtet auf einen Polizisten zugelaufen. Dieser habe daraufhin seine Dienstwaffe gezogen und geschossen. Der Hund wurde getötet. Die 66 Jahre alte Frau kam in ein Krankenhaus. Die Halterin des Hundes wurde ermittelt. Gegen sie läuft nach Angaben der Polizei nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

