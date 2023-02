Stand: 11.02.2023 14:26 Uhr Frau in Krankenfahrstuhl bei Unfall schwer verletzt

In Delmenhorst ist am Samstag eine 46-Jährige, die mit einem Elektro-Krankenfahrstuhl unterwegs war, bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge war ein Autofahrer auf der Bremer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Dabei übersah er die 46-Jährige in ihrem Fahrzeug offenbar. Durch den Zusammenstoß wurde der Krankenfahrstuhl umgeworfen, die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

