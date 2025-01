Frau in Emden getötet - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Stand: 20.01.2025 07:02 Uhr

In Emden ist am Sonntag eine Frau mutmaßlich von ihrem Partner getötet worden. Am Sonntagvormittag gab es im Stadtteil Larrelt einen Großeinsatz der Polizei, der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.