Frau in Bremerhaven getötet: Polizei fahndet mit Plakaten Stand: 28.09.2022 09:59 Uhr Rund drei Wochen nach dem Fund einer Leiche in Bremerhaven hat die Polizei weitere Details zu der Toten bekannt gegeben. Die Beamten erhoffen sich durch Fahndungsplakate neue Hinweise.

Ein Spaziergänger hatte die tote Frau am 5. September im Stadtteil Geestemünde entdeckt. Die daraufhin durchgeführte Obduktion ergab, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit gewaltsam getötet wurde. Bei dem Opfer handelt es sich den Angaben zufolge um die 45-jährige Tamara T. Sie war schlank, circa 1,60 Meter groß und hatte dunkles, mittellanges Haar. Zuletzt soll sie mit einem hellen T-Shirt, einem längeren schwarzen Hemd mit der Aufschrift "Freedom" und dunklen Turnschuhen der Marke Nike bekleidet gewesen sein.

Wurde das Opfer von einer Person begleitet?

Die Ermittler gehen davon, dass Tamara T. in der Nacht vom 26. August auf den 27. August in Bremerhaven-Lehe unterwegs war. Möglicherweise wurde sie von einer weiteren Person begleitet. Außerdem deuten laut Polizei Erkenntnisse darauf hin, dass das Opfer oder die begleitende Person ein Fahrrad mit einem großen Korb am Fahrradlenker mitführten.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei Bremerhaven lässt im Rahmen der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter in Teilen der Stadt Plakate aufhängen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0471) 953 44 44 oder per E-Mail an kdd@polizei.bremerhaven.de zu melden.

Weitere Informationen Bremerhaven: Nach Leichenfund Mordkommission eingerichtet Bei der Leiche handelt es sich laut Obduktionbericht um eine Frau. Sie wurde wahrscheinlich getötet. (07.09.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.09.2022 | 09:30 Uhr