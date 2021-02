Stand: 07.02.2021 12:39 Uhr Frau fällt von Containerschiff in die Nordsee

Eine 24-Jährige ist am frühen Sonntagmorgen in der Nordsee vor Bremerhaven auf einem Containerschiff über Bord gegangen. Nach Angaben eines Polizeisprechers konnte die Frau trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit Schiffen und Hubschraubern bislang nicht gefunden werden. Ersten Erkenntnissen zufolge fiel das Crewmitglied "beim Verrichten einer Arbeit" ins Wasser. Das unter der Flagge Dänemarks fahrende Schiff liegt nun in Bremerhaven vor Anker. Die Wasserschutzpolizei Bremen hat Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

