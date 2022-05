Stand: 03.05.2022 11:19 Uhr Frau erstickt und Nachbarin angegriffen? Mann vor Gericht

Ein 34-jähriger Mann muss sich wegen Mordvorwurfs von heute an vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Er soll im Dezember vergangenen Jahres in seiner Wohnung in Brake (Landkreis Wesermarsch) eine 26-jährige Frau erstickt haben. Am selben Tag soll er zudem eine 25 Jahre alte Nachbarin in der Absicht, diese ebenfalls zu töten, mit einem Messer angegriffen haben. Die Nachbarin konnte flüchten und überlebte. Sie erlitt jedoch erhebliche Schnittverletzungen. Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann damals schließlich fest.

