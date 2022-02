Stand: 18.02.2022 09:03 Uhr Frachter mit Volkswagen-Autos im Atlantik in Brand geraten

Ein Frachter mit etwa 400 Autos der Volkswagen-Gruppe ist laut Medienberichten auf dem Atlantik in Brand geraten. Der Autotransporter "Felicity Ace" war einem Bericht der portugiesischen Zeitung "Público" zufolge auf dem Weg von Emden nach Davisville im US-Bundesstaat Rhode Island als südlich der Azoren ein Feuer auf einem der Autodecks ausbrach. Die 22 Besatzungsmitglieder hätten das fast 200 Meter lange Schiff aufgegeben und seien in Sicherheit gebracht worden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf die Behörden. Ein Patrouillenboot der portugiesischen Marine sei bei dem Schiff, das etwa 170 Kilometer südwestlich der Azoren-Insel Faial antriebslos im Meer treibe. Heute werden Experten eines niederländischen Bergungsunternehmens am Schiff erwartet.

