Frachter in Bremerhaven: Feuerwehr muss erneut löschen Stand: 03.04.2022 09:03 Uhr Auf einem Frachter im Verbindungshafen von Bremerhaven hat es am Sonnabend erneut gebrannt. Zunächst hatten die Einsatzkräfte geglaubt, den Brand am Freitag erfolgreich gelöscht zu haben.

Der Brand auf einem Frachtschiff in Bremerhaven hat die Feuerwehr am Sonnabend weiter beschäftigt. Die Einsatzkräfte mussten Sonnabend erneut anrücken, weil das gelöscht geglaubte Feuer auf einen weiteren Frachtraum übergegriffen hatte. Inzwischen seien beide betroffenen Laderäume mit Löschschaum geflutet worden, teilten die Einsatzkräfte in Bremerhaven noch am Sonnabend mit. Das Schiff werde jetzt noch von außen weiter mit Wasser gekühlt. Auf dem Frachter war am Freitagabend Holz in Brand geraten.

Brandursache noch unklar

Die 21-köpfige Besatzung konnte das Schiff am Freitag verlassen, verletzt wurde niemand. Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Feuerwehr nicht. Warum es zu dem Feuer kam, ist weiterhin unklar. 30 Feuerwehrleute der Berufsfeuerwehr und 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren mit den Löscharbeiten beschäftigt, insgesamt waren etwa 180 Personen im Einsatz. Das Mehrzweckschiff "Nordergründe" und ein Löschfahrzeug der Feuerwehr blieben zunächst sicherheitshalber vor Ort, um den Frachter zu überwachen.

