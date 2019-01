Stand: 03.01.2019 09:41 Uhr

Frachter "MSC Zoe": Wo sind die Container?

Nachdem der Megafrachter "MSC Zoe" bei Sturm bis zu 270 Container in der Nordsee verloren hat, erwarten die Behörden, dass weitere Container angespült werden. Mehrere wurden bereits an den Stränden niederländischer Inseln gefunden, weitere laut Havariekommando in Cuxhaven vor Borkum gesichtet. Für die Insel gilt eine besondere Warnung. Mindestens ein Stahlbehälter enthält laut Mannschaft gefährliches Dibenzoylperoxid, das zur Kunststoffherstellung verwendet wird. Auch der Schiffsverkehr könnte demnach von den schwimmenden Containern bedroht sein.

Videos 02:45 Hallo Niedersachsen Frachter verliert Container in der Nordsee Hallo Niedersachsen Im ersten Sturm dieses Jahres hat ein Frachtschiff in der Nordsee 270 Container verloren. Mindestens einer soll Gefahrgut enthalten. Christina Gerlach berichtet aus Oldenburg. Video (02:45 min)

Havariekommando erneut im Einsatz

Bislang wurden einige Container gesichtet, aber noch nicht geborgen. Das Havariekommando will heute weiter nach der verloren gegangenen Fracht suchen. Am Mittwoch hatten ein Öl-Überwachungsflugzeug, ein Hubschrauber der Bundeswehr, ein Tonnenleger und auch das Mehrzweckschiff "Neuwerk" die See nordwestlich von Borkum abgesucht, um die Container zu orten und zu bergen.

Außenems für Schiffsverkehr gesperrt

Wie gefährlich die Container in der Nordsee für Schiffe sind, lässt sich laut Havariekommando schwer abschätzen. Zur Sicherheit sei jedoch die Außenems für den Verkehr gesperrt worden. Im Wasser Treibende Boxen könnten kleine Schiffe beschädigen. Möglicherweise seien zudem Container noch miteinander verbunden und könnten damit auch ein Risiko für große Schiffe sein.

Strandgut auf den niederländischen Inseln

An den Stränden der niederländischen Inseln Vlieland, Terschelling und Ameland wurden laut niederländischer Küstenwache 21 Container angespült. Augenzeugen berichten von Objekten wie Spielzeug, Glühbirnen, Kleidung oder Möbelstücken, einige präsentierten auf Twitter ihre Funde.

Tweets zu gestrandeter Fracht der "MSC Zoe"

Frachter liegt jetzt in Bremerhaven

Die "MSC Zoe" hat unterdessen in der Nacht zu Donnerstag in ihrem Zielhafen Bremerhaven festgemacht. Das Mehrzweckschiff "Neuwerk" hatte Frachter und Crew laut Havariekommando dorthin begleitet. Die Fahrt in den Hafen verlief demnach ohne Zwischenfälle. Die Wasserschutzpolizei in Wilhelmshaven ermittelt derweil, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Bis zu 19.000 Container passen auf den Frachter

Der Frachter fährt unter der Flagge Panamas. Die "MSC Zoe" ist 396 Meter lang und kann bis zu 19.000 Container transportieren - und ist damit das größte Containerschiff Europas. Die Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) hat ihren Sitz in Genf und ist aktuell die zweitgrößte Containerreederei nach Mærsk Line.

Karte: Hier wurde bereits Frachtgut des "MSC Zoe" angespült

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.01.2019 | 10:00 Uhr