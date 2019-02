Stand: 21.02.2019 07:55 Uhr

Frachter-Havarie: Bergung der Container beginnt

Rund sieben Wochen nach der Havarie des Containerschiffs "MSC Zoe" in der Nordsee soll heute die Bergung der bisher in deutschen Gewässern georteten Container und Ladungsteile beginnen. 45 mögliche Container und 345 Ladungsteile seien auf dem Meeresgrund lokalisiert worden. Das sagte der stellvertretende Leiter des Havariekommandos mit Sitz in Cuxhaven, Dieter Schmidt, am Montag vor dem Umweltausschuss des Landtags in Hannover. Die "MSC Zoe" hatte am 2. Januar in stürmischer See vor der Insel Borkum nach jetzigem Stand 342 Container verloren.

Beschädigte Container erschweren Bergung

Die Bergung sei eine mühselige Aufgabe, sagte der nautische Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Emden, Helmut Olthoff. Zunächst müssten Unterwasserroboter genau identifizieren, ob die per Sonar bereits erfassen Gegenstände wirklich die gesuchten Container sind. Die bisher entdeckten Behälter seien zudem alle beschädigt gewesen. In einem solchen Fall kann es sein, dass noch vorhandene Fracht und Teile des kaputten Containers einzeln aus dem Wasser geholt werden müssen. Dafür ist das Spezialschiff "Atlantic Tonjer" mit einem guten Dutzend Seeleuten vor Ort.

Gefahrgut-Container noch nicht gefunden

Die zwei Container mit giftigen Chemikalien wurden bisher nicht entdeckt. Nach Angaben des Havariekommandos werden sie nach einem Strömungsmodell auf niederländischer Seite vermutet. Sollten sie dennoch vor Borkum lokalisiert werden, müssen sie laut Olthoff möglicherweise von Tauchern geborgen werden, damit nicht noch weitere Säcke kaputtgehen und Gift ins Meer gelangt.

Einsatz wird wohl Monate dauern

Nach Angaben des Havariekommandos ist der größte Teil der verloren gegangenen Ladung im niederländischen Bereich geortet worden. Nur 14 Prozent lägen in deutschen Gewässern, so Schmidt. In den Niederlanden seien bereits 1.000 Tonnen Container- und Ladungsteile geborgen worden. Die Experten hoffen, dass möglichst alle restlichen Container nordwestlich vor Borkum liegen. Dort wurde eine größere Menge Gegenstände im Wasser geortet. In jedem Fall werde der Einsatz wohl mehrere Monate dauern, sagte Olthoff. Wie lange genau, hänge auch davon ab, wann es unverhältnismäßig werde, weiter nach kleinen Einzelteilen zu suchen. Immerhin: In den kommenden Tagen soll das Wetter ruhig bleiben, so dass auch am Wochenende die Arbeiten weitergehen können.

