Fosen Yard Werft in Emden muss Betrieb einstellen Stand: 31.08.2022 13:59 Uhr Die insolvente Emder Werft Fosen Yard - vormals Nordseewerke - hat heute zum vorerst letzten Mal ihre Tore geöffnet. 75 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz.

Am Mittwochmittag teilte der Betriebsrat der Belegschaft mit, dass der Betrieb eingestellt werden muss. Das sei eine Katastrophe, wie Arbeitnehmervertreter zu NDR 1 Niedersachsen sagten. Bis zuletzt habe die Belegschaft gehofft, dass ein Investor die Werft übernimmt. Es habe einen ernsthaften Interessenten gegeben, doch die Zeit für Verhandlungen sei zu knapp geworden. Am 1. September eröffnet das Amtsgericht das Insolvenzverfahren.

VIDEO: Emden: Werft Fosen Yard insolvent - Investor gesucht (02.06.2022) (4 Min)

Investor hat weiter Interesse an Grundstück

Der Investor habe das Werft-Grundstück kaufen und umbauen wollen. Er habe jedoch erst klären wollen, welche Altlasten im Boden liegen und wer die Kosten für das Entsorgen trägt. An einer Übernahme von Fosen Yard habe das Unternehmen weiterhin Interesse, wie Insolvenzverwalter und Betriebsrat bestätigen. Einen Neustart der Werft in einigen Wochen beziehungsweise Monaten ist aus Sicht der Beteiligten nicht ausgeschlossen. Am Montag wollen sich Mitarbeitende des Landesumweltministeriums auf der Werft einen Eindruck von möglichen Altlasten machen.

