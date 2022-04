Forschungsprojekt: Senkrechte Solarmodule in Dörverden Stand: 29.04.2022 19:09 Uhr Auf einem Acker in Dörverden steht derzeit ein Solarmodul, das, wenn die Ergebnisse entsprechend gut ausfallen, so schon bald überall auf Agrarflächen könnte.

Bei dem Modul handelt es sich um ein Element, das anders als üblich senkrecht platziert wird. So soll die weitere ackerbauliche Nutzung möglich sein, sagte eine Projektsprecherin am Freitag. Die Idee hat offenbar auch Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Olaf Lies (SPD) überzeugen können. Lies ist am Freitag eigens in den Landkreis Verden angereist, um sich über das Projekt mit dem Namen Agri-PV Dörverden zu informieren. Geplant seien 575 Module, die Licht und Strahlung von beiden Seiten aufnehmen können, hieß es. Das Projekt werde intensiv wissenschaftlich begleitet.

