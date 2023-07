Stand: 17.07.2023 07:23 Uhr Flucht vor der Polizei: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Auf der Flucht vor der Polizei hat am Sonntagabend ein 27 Jahre alter Autofahrer im Landkreis Friesland schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei meldete, hatte der 27-Jährige in Jever zunächst mit seinem Fahrzeug einen Zaun durchbrochen und war gegen einen Ampelmast geprallt. Als er die Flucht anschließend zu Fuß fortsetzte, lief er gegen die Deichsel eines Anhängers und stürzte zu Boden. Er kam in ein Krankenhaus. Laut Polizei besitzt der 27-Jährige keinen Führerschein, das Auto war nicht zugelassen. Zeugen hatten den Mann und dessen Fahrzeug gemeldet, weil er zuvor in Wilhelmshaven Passanten durch zu hohe Geschwindigkeit gefährdet haben und ohne Kennzeichen unterwegs gewesen sein soll. Die Fahndung war zunächst erfolglos verlaufen. In Jever entdeckte die Besatzung einer Zivilstreife das gesuchte Fahrzeug. Als die Streife den Mann zum anhalten aufforderte, flüchtete er. Auf der Flucht kollidierte er mit einem entgegenkommenden Rettungswagen und einem überholten Auto. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 10.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.07.2023 | 06:30 Uhr