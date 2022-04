Stand: 30.04.2022 15:34 Uhr Flucht vor Polizei: Mit Tempo 100 durch die Stadt

In Delmenhorst ist am Freitagnachmittag ein Autofahrer vor der Polizei geflüchtet. Nach Angaben der Beamten war der Wagen "rasant" vom Fahrbahnrand angefahren. Ein Streifenwagen folgte ihm, um die Person am Steuer zu kontrollieren. Diese beschleunigte jedoch und fuhr laut Polizei mit weit mehr als 100 Kilometer pro Stunde durchs Stadtgebiet. An einer Abbiegung kam der Wagen von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Zaun. Die Person am Steuer fuhr in hohem Tempo weiter. Schließlich fanden die Beamten den abgestellten Wagen. Der Fahrer oder die Fahrerin war offenbar zu Fuß geflohen. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Identität der Person, die den Wagen fuhr, ist noch nicht bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.04.2022 | 16:00 Uhr