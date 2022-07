Fliegerhorst Oldenburg: Bombenverdacht hat sich bestätigt Stand: 14.07.2022 12:55 Uhr Der Kampfmittelräumdienst hat auf dem Fliegerhorst in Oldenburg wie vermutet einen Blindgänger entdeckt: Es handelt sich um eine 250 Kilogramm schwere Bombe.

Der Zünder ist nach Angaben der Polizei nicht mehr vorhanden, allerdings die zündauslösende Ladung. Diese soll nun ausgebaut und vor Ort kontrolliert gesprengt werden. "Dies werde nicht mehr lange dauern", sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Um 11.15 Uhr hatten die Einsatzkräfte das Evakuierungsgebiet rund um den Fundort für die Arbeiten der Kampfmittelexperten freigegeben. Von den rund 4.000 Anwohnerinnen und Anwohnern aus den Stadtteilen Dietrichs- und Alexandersfeld trafen die Einsatzkräfte niemanden mehr in dem Gefahrenbereich an.

Sammelstelle im Neuen Gymnasium

Busse werden zurzeit um das Sperrgebiet herumgeleitet. Von der Evakuierung sind auch mehrere Kindertagesstätten und eine Seniorenresidenz betroffen. In der Mensa des Neuen Gymnasiums hat die Stadt eine Sammelstelle eingerichtet.

