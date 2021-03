Fleischbranche: Tarifgespräche ergebnislos abgebrochen

Die Tarifverhandlungen in der deutschen Fleischwirtschaft sind am Montagabend ohne Ergebnis unterbrochen worden. Das teilte nach der Sitzung der Oldenburger Gewerkschafter Matthias Brümmer gegenüber dem NDR in Niedersachsen mit. Das Angebot der Arbeitgeber sei "nicht verhandlungsfähig" gewesen, sagte der Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG). Die Gewerkschaft fordert Löhne zwischen 12,50 und 17 Euro pro Stunde, die Arbeitgeber weisen das als "realitätsfern" zurück. Deshalb will die Gewerkschaft jetzt zu Streiks in der Branche aufrufen. Die Region im nordwestlichen Niedersachsen und im benachbarten Westfalen gilt als Hochburg der Schlacht- und Fleischwirtschaft. Die in diesem Bereich jahrelang tätigen Werkvertragsarbeiter sind erst zu Beginn des Jahres von den Unternehmen fest angestellt worden. Vom 1. April an soll auch die Leiharbeit in der Branche verboten werden.

