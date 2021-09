Stand: 22.09.2021 12:16 Uhr Fleischbranche: DGB in Vechta fordert Kontrollbehörde

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in Vechta hat eine neue Behörde gefordert, die in erster Linie die Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor überwacht. Die Erfahrungen vor allem in der Fleischbranche hätten gezeigt, dass die bisherigen Kontrollen unter anderem von Zoll, Polizei und Gewerbeaufsicht wenig gebracht hätten. Eine schlagkräftigere Kontrolle könne verhindern, dass die Arbeiter ausgebeutet und um ihren Lohn gebracht werden, sagte eine Gewerkschaftssprecherin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 22.09.2021 | 13:30 Uhr