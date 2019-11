Stand: 04.11.2019 11:05 Uhr

Fleisch-Krone: Listerienfund bei Routinekontrolle

Eine Routinekontrolle hat zum Rückruf von mit Listerien belasteten Fleischfrikadellen aus einem Betrieb im Landkreis Vechta geführt. Der Kreis und das Landesamt für Verbraucherschutz (Laves) entdeckten die Bakterien eigenen Angaben zufolge am Freitag in sogenannten Rückstellproben bei Fleisch-Krone Feinkost in Goldenstedt. Dabei handelt es sich um Proben, die vom Unternehmer selbst genommen und für mögliche spätere Untersuchungen aufbewahrt werden. Bei dem Termin sollten die Zulassungsvoraussetzungen für das Unternehmen überprüft werden, wie Landkreissprecher Jochen Steinkamp am Montag sagte.

Hersteller beruft sich auf eigene Kontrollen

Fleisch-Krone hatte am Freitagabend den Rückruf veröffentlicht und mitgeteilt, dass die Listerien "im Rahmen einer Eigenkontrolluntersuchung" festgestellt wurden. Vom Verzehr der Produkte werde dringend abgeraten, hieß es vom Unternehmen. Um wie viele Packungen es sich genau handelt, konnte die Firma bislang nicht sagen. Der Landkreis Vechta überprüft unterdessen den Rückruf der betroffenen Ware.

Betriebszulassung ruht vorerst

Zudem ist unklar, wie die Bakterien in das Fertigprodukt gelangt sind. Das Laves hat am Freitag vorsorglich angeordnet, dass die Zulassung für den Betrieb in Goldenstedt ruht. "Damit ist gesichert, dass dort derzeit nichts raus geht", sagte Behördensprecherin Hiltrud Schrandt.

Handelsmarken "Gut Bartenhof" und "ja!" betroffen

Betroffen sind laut Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Handelsmarken "Gut Bartenhof" und "ja!". Im Einzelnen geht es um folgende Chargen:



Gut Bartenhof Frikadelle Klassik Charge 97812, MHD 05.11.2019

Gut Bartenhof Frikadellenbällchen Charge 97813, MHD 05.11.2019

ja! Frikadellenbällchen 500 g-Packung Charge 97814, MHD 05.11.2019

ja! Frikadellenbällchen 500 g-Packung Charge 98476, MHD 20.11.2019

Die Fertig-Frikadellen sind nach Angaben des Herstellers an Rewe- und Norma-Filialen in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern geliefert worden. Wie viele Packungen konkret von dem Rückruf betroffen sind, konnte Fleisch-Krone nicht sagen. Bei Fragen können sich Verbraucher unter der Nummer (0 54 34) 9460-266 direkt an Fleisch-Krone wenden.

In besonderen Fällen tödliche Erkrankung möglich

Die Bakterien vom Typ Listeria monocytogenes können bei Menschen zur sogenannten Listeriose führen. In den meisten Fällen nimmt die Krankheit einen harmlosen Verlauf. Für geschwächte Personen oder Schwangere kann die Erkrankung allerdings gefährlich werden. Von den rund 300 bis 600 nachgewiesenen jährlichen Fällen in Deutschland verlaufen rund sieben Prozent tödlich. Zuletzt war ein Fall von verunreinigter Wurst eines hessischen Herstellers bekannt geworden. Auch in in Niedersachsen waren Menschen erkrankt, einige Infizierte starben. Ob allerdings die Listerieninfektion die Ursache war, ist unklar.

