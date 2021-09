Fitnessstudio brennt einen Tag vor Wiedereröffnung nieder Stand: 03.09.2021 20:00 Uhr Beim Brand eines Fitnessstudios in Vechta-Langförden ist nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von rund 1,5 Millionen Euro entstanden.

Nach Polizeiangaben war in dem Fitnessstudio am Freitag gegen 11 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das Studio stand einen Tag vor der Wiedereröffnung. Verletzte gab es nach Auskunft der Behörden nicht, andere Gebäude seien nicht betroffen gewesen.

200 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen

Die Löscharbeiten, an denen rund 200 Feuerwehrleute beteiligt waren, dauerten mehrere Stunden. Die angrenzende Bundesstraße 69 war im Bereich des Brandortes zeitweise voll gesperrt. Die Brandursache war zunächst unklar. Wie er NDR in Niedersachsen berichtet, wollen Brandermittler das ausgebrannte Gebäude am Sonnabend begutachten.

VIDEO: Landkreis Vechta: Brand zerstört Fitnesscenter (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.09.2021 | 15:00 Uhr