Stand: 29.06.2020 06:51 Uhr - Hallo Niedersachsen

Fischsterben: Sind Nordsee-Fische verhungert?

Experten der Schutzstation Wattenmeer vermuten natürliche Gründe für das rätselhafte Fischsterben an der Nordseeküste von Niedersachsen und Schleswig-Holstein und in der Elbe. In der vergangenen Woche waren Hunderte toter Fische unter anderem vor Cuxhaven und Otterndorf (Landkreis Cuxhaven) angeschwemmt worden. Demnach könnten die Fische verhungert sein, sagen Experten vom Forschungs- und Technologiezentrum Westküste in Schleswig-Holstein. Dort waren viele geschwächte Jungfische gefangen worden, die relativ schlecht genährt und von Parasiten befallen waren. Die etwa sechs Monate alten Jungfische sind offenbar von der Nordsee kommend in der Deutschen Bucht das erste Mal in Flachwasser geraten und gestrandet.

Videos 02:23 NDR Info: NDR Info Mysteriöses Fischsterben an der Nordsee NDR Info: NDR Info Mehrere tausend Fische wurden in den letzten Tagen an der Nordseeküste angeschwemmt - sowohl auf schleswig-holsteinischer als auch auf niedersächsischer Seite. Die Gründe sind bislang unklar. Video (02:23 min)

Sind die Baggerarbeiten in der Elbe schuld?

Umweltschützer vermuten dagegen einen Zusammenhang mit den Baggerarbeiten, um die Elbe zu vertiefen. Ihrer Ansicht nach könnte aufgewirbelter Schlick die Fische zusätzlich geschwächt haben. Das Baggergut wird vor Otterndorf an einem Nebenarm der Elbe aufgespült. Auch dort waren in der vergangenen Woche tote Fische angeschwemmt worden.

Testergebnisse in den nächsten Tagen erwartet

Der Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Cuxhaven, Bernhard Meyer, kann zwar nicht vollständig ausschließen, dass die Baggerarbeiten die Fische beeinträchtigen - für ursächlich hält er sie aber nicht. Testergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 29.06.2020 | 19:30 Uhr