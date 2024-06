Fischer geht auf der Nordsee über Bord und wird vermisst Stand: 16.06.2024 13:21 Uhr In der niedersächsischen Nordsee wird ein Fischer vermisst. Er war südöstlich von Borkum über Bord gegangen. Seither suchen Rettungskräfte und andere Helfer nach ihm.

Der Kapitän eines Krabbenkutters hatte am Morgen die Rettungsleitstelle See alarmiert: Sein Kollege sei im Wattfahrwasser der Osterems zwischen Borkum und Greetsiel ins Wasser gestürzt. Das teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Bremen mit.

Seenotretter suchen zu Wasser und aus der Luft

Seither suchten die Seenotrettungskreuzer "Hamburg" und "Eugen", zwei niederländische Rettungsboote und ein Flugzeug sowie ein deutscher Marine-Hubschrauber nach dem Mann. Neben den Rettungskräften sind zahlreiche Fischer aus Greetsiel mit ihren Kuttern auf der Suche. Warum der Fischer über Bord ging, ist laut Wasserschutzpolizei noch unklar.

