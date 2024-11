Stand: 21.11.2024 12:37 Uhr Feuerwehrmann befreit Jungen aus Klettergerüst in Aurich

Mit dem Kopf hat sich ein Kind am Dienstagvormittag in einem Klettergerüst im Turnraum eines Kindergartens eingeklemmt. Trotz aller vorsichtiger Bemühungen gelang es den Erziehern des Kindergartens nicht, den Kleinen zu befreien. Sie riefen daraufhin die Feuerwehr Aurich zu Hilfe. Ortsbrandmeister Bernd Saathoff war gerade ganz in der Nähe, fuhr direkt hin und konnte das Kind nach kurzer Zeit durch Lösen einer Schraube aus seiner misslichen Lage befreien. "Keine Ahnung wie der Kleine da rein gekommen ist", sagte Saathoff dem NDR Niedersachsen. Seine alarmierten Kollegen mussten dann gar nicht mehr ausrücken. Auch der angeforderte Rettungswagen wurde nicht gebraucht. Bis auf einen kleinen Schreck blieb der Junge unverletzt.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 19.11.2024 | 13:30 Uhr