Stand: 14.09.2021 07:28 Uhr Feuerwehrauto überschlägt sich bei Brake - sechs Verletzte

Beim Unfall eines Feuerwehrfahrzeugs bei Brake (Landkreis Wesermarsch) sind am Montagabend sechs Feuerwehrleute verletzt worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein geplatzter Reifen die Ursache dafür war, dass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dieses schleuderte über die Fahrbahn, überschlug sich und kam auf der Seite in einem Wassergraben zum Stillstand. Die sechs Feuerwehrleute konnten sich laut Polizei selbst befreien. Sie wurden mit unterschiedlich schweren Verletzungen in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Bundesstraße 212 zwischen Brake und Kirchhammelwarden war für rund fünf Stunden voll gesperrt.

