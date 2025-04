Stand: 22.04.2025 22:22 Uhr Feuerwehr will Schlägerei schlichten und wird angegriffen

Am späten Samstagabend hat es vor einer Kneipe in Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) eine Schlägerei zwischen mehreren Personen gegeben. Zufällig kam ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr vorbei, wie die Polizei berichtet. Die Insassen wollten die Situation demnach schlichten. Dabei wurde ein 26-jähriger Feuerwehrmann mit Schlägen und Tritten traktiert. Er blieb den Angaben zufolge unverletzt. Bei dem 42-jährigen mutmaßlichen Angreifer wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Polizei leitete zudem ein Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Feuerwehrmann ein. Auslöser und Verlauf der Auseinandersetzung sollen nun ermittelt werden, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr