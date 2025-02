Stand: 24.02.2025 10:15 Uhr Feuerwehr scheitert bei Katzenrettung in Aurich

Trotz Drehleiter und Katzenspielzeug ist es der Feuerwehr in Aurich am Sonntagmorgen nicht gelungen, eine verängstigte Katze von einem Dach zu retten. Nach Angaben der Feuerwehr hatte eine Anwohnerin das Tier schon länger beobachtet und schlussendlich die Feuerwehr verständigt. Die rückte nicht nur mit einer Drehleiter, sondern auch mit Katzenspielzeug an - das Tier ließ sich aber nicht in den Rettungskorb der Drehleiter locken, wie die Feuerwehr schilderte. Schlussendlich floh die Katze auf ein nahes Flachdach, wo ihr ein Nachbar habhaft werden konnte. Auf dem Boden abgesetzt, nahm der Vierbeiner nach Feuerwehrangaben aber erneut Reißaus.

