Stand: 04.07.2023 18:12 Uhr Feuerwehr rettet sieben Entenküken von Hochhausdach

Eine Entenfamilie hat in Bremerhaven einen Einsatz der Höhenrettung der Feuerwehr ausgelöst. Hotelgäste hatten bemerkt, wie eines der Küken vom Dach des Hochhauses gestürzt war und dies dem Hotelpersonal gemeldet, das daraufhin die Feuerwehr rief. Auf dem Dach entdeckten die Einsatzkräfte eigenen Angaben zufolge eine Entenmutter und sieben Küken. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Entenmutter auf dem Dach ihren Nachwuchs ausgebrütet hatte, der dort oben kein Wasser fand. Die Feuerwehrleute sammelten die Küken samt Entenmutter ein und brachten sie in einer Kiste an die Geeste. Dort im Uferbereich entließen sie die Entenfamilie in die Natur.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldeburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 05.07.2023 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Tiere