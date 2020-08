Stand: 02.08.2020 11:52 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Feuerwehr rettet schon wieder Kühe aus Kanal

Nur wenige Tage nach einem ähnlichen Vorfall in Elsfleth hat die Feuerwehr im Landkreis Aurich acht Kühe aus einem Kanal retten müssen. Wie ein Sprecher mitteilte, waren die Tiere am Sonnabend in den Meedekanal in der Gemeinde Südbrookmerland gerutscht. 17 Feuerwehrleute und mehrere Landwirte konnten die Tiere mit einem Boot Tiere ans Ufer bringen und auf eine Weide zurücktreiben.

Stundenlange Rettungsaktion in Elsfleth

Nach Angaben des Sprechers war die Situation sehr gefährlich, weil sich die Kühe in Richtung einer Schleuse bewegten. Dort hätten sie sich verfangen und ertrinken können. In Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) waren am Donnerstag vier ausgebrochene Kühe in einen Kanal gesprungen. Die Feuerwehr konnte die Tiere erst nach mehreren Stunden wieder an Land bringen.

