Stand: 26.01.2024 13:38 Uhr Bremerhaven: Feuerwehr rettet drei Menschen aus brennendem Haus

In Bremerhaven-Lehe hat es am frühen Freitagmorgen im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer in einer Physiotherapie-Praxis in der Wilhelm-Busch-Straße ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war bereits das gesamte Haus verraucht. Die Feuerwehr rettete drei Menschen aus dem Gebäude, drei weitere konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Alle sechs kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Warum das Feuer ausbrach, ermittelt nun die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.01.2024 | 08:30 Uhr