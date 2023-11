Feuerwehr rettet Bewohner aus brennendem Mehrfamilienhaus

Stand: 14.11.2023 07:57 Uhr

Nach einem Brand in einem siebenstöckigen Mehrfamilienhaus in Delmenhorst gelten alle Wohnungen als nicht mehr bewohnbar. Das im Keller ausgebrochene Feuer sorgte am Montagabend für einen Großeinsatz.