Stand: 18.07.2022 08:15 Uhr Feuerwehr rettet Basstölpel aus Vogelnetz

Eine Tierrettung in der Helgoländer Bucht auf Höhe des neuen Kraftwerkes in Wilhelmshaven hat für Aufsehen am Sonntagnachmittag gesorgt. Spaziergänger entdeckten einen Basstölpel im Wasser, der sich in Resten eines Fischernetzes verfangen hatte. Die mit einem Boot angerückte Feuerwehr konnte den Hochseevogel in der Bucht ausfindig machen und behutsam einfangen. Netzreste, die sich um Schnabel und Flügel gewickelt hatten, konnten durch die Einsatzkräfte noch vor Ort entfernt werden.

