Feuerwehr löscht nicht angemeldetes Osterfeuer in Osteel

In Osteel in der Gemeinde Brookmerland (Landkreis Aurich) hat die Feuerwehr am Samstagabend ein unbeaufsichtigtes Osterfeuer gelöscht. Die Einsatzkräfte waren gegen 18 Uhr alarmiert worden. Der "groß aufgeschichtete brennende Haufen" drohte außer Kontrolle zu geraten, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben eines Sprechers war das Feuer nicht angemeldet, zudem seien dort "offensichtlich unterschiedlichste Materialien" verbrannt worden, hieß es. Laut Feuerwehr brannten rund 250 Kubikmeter Material. Ein erster Versuch, die Brandlast mit einem Traktor auseinanderzuziehen, scheiterte demnach. Der Frontlader wurde beschädigt. Deshalb forderten die Einsatzkräfte Hilfe vom Technischen Hilfswerk (THW) Emden an. Mit deren Radlader konnte der große Haufen schließlich auseinandergefahren werden. Rund 30 Kräfte waren im Einsatz, gegen 22.30 Uhr war der Brand schließlich gelöscht.

