Stand: 10.01.2021 10:27 Uhr Feuerwehr löscht Brand in Sägewerk in Friesoythe

In Friesoythe im Landkreis Cloppenburg hat es in der Nacht zu Sonntag in einem Sägewerk gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, waren in einer Halle mehrere Maschinen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen und mehr als 70 Feuerwehrleuten im Einsatz. Sie konnte verhindern, dass der Brand auf ein benachbartes Wohnhaus übergriff. Die Bewohner mussten das Haus vorübergehend verlassen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Brandursache und Schadenshöhe waren am Sonntagvormittag unklar.

Jederzeit zum Nachhören 7 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 7 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.01.2021 | 09:00 Uhr