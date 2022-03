Stand: 10.03.2022 07:26 Uhr Feuerwehr löscht Brand in Asylunterkunft in Landkreis Aurich

In einer Asylunterkunft in der Gemeinde Hinte (Landkreis Aurich) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr kam es im Keller des Gebäudes zu einem Küchenbrand. Die meisten der 45 Bewohner hatten sich bereits ins Freie begeben als die Rettungskräfte eintrafen. In der oberen Etage entdeckte die Feuerwehr einen schlafenden Bewohner und brachte auch ihn in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Nachdem der Brand gelöscht wurde, konnten die Bewohner in den oberen Teil des Gebäudes zurückkehren. Die Räume im Keller seien jedoch durch das Feuer unbewohnbar, teilte die Feuerwehr mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.03.2022 | 07:00 Uhr