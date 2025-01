Stand: 23.01.2025 06:56 Uhr Feuerwehr lässt Stall in Lastrup kontrolliert abbrennen

Im Landkreis Cloppenburg ist in der Nacht zu Donnerstag ein Stallgebäude in Brand geraten, in dem 700 Strohballen lagerten. Über viele Stunden waren rund 75 Feuerwehrleute im Einsatz. Zu retten war allerdings laut Polizei Cloppenburg nichts mehr, sodass die Wehren den Stall in Lastrup kontrolliert abbrennen ließen. Am Donnerstagmorgen wurden demnach noch Reste der Strohballen auseinander gezogen, um Glutnester zu beseitigen. Weil sich durch das Feuer viel Rauch entwickelt hatte, waren Anwohner aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 23.01.2025 | 06:30 Uhr