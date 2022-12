Stand: 21.12.2022 08:54 Uhr Feuerwehr befreit eingeklemmten Mann in Großheide

Die Feuerwehr Großheide wurde am Dienstag gegen 17 Uhr alarmiert. Auf der Großheider Straße im Landkreis Aurich war ein mit zwei Personen besetzter Pkw in einen Straßengraben geraten. Während eine Frau das Fahrzeug mit Hilfe von Polizeibeamten verlassen konnte, brauchte ein Mann die Unterstützung der Feuerwehr. Diese befreite den Mann aus dem Fahrzeug und übergab ihn an den Rettungsdienst. Glücklicherweise kamen beide Personen mit einem Schrecken davon.

