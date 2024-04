Stand: 09.04.2024 07:33 Uhr Feuerwehr befreit Taube: Tier saß zwischen Kirchenfenstern fest

Feuerwehrleute haben im ostfriesischen Aurich eine hinter Glasscheiben festsitzende Taube gerettet und wieder in die Freiheit entlassen. Die Taube war am Montag zwischen zwei Glasscheiben geraten, die an der Fassade eines Kirchengebäudes hingen, sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr. Wie der Vogel dahin kam, ist unklar. Ein Betreuer eines benachbarten Kindergartens hatte das Tier entdeckt und die Einsatzkräfte verständigt. Unter den Blicken vieler neugieriger Kindergartenkinder sicherten die Feuerwehrleute eine Scheibe mit Spanngurten vor dem Herabstürzen und lösten diese. Durch die entstandene Öffnung konnte das Tier befreit werden, so der Sprecher.

