Feuerwehr-Zeltlager in Weyhe wegen Unwetter geräumt Stand: 10.07.2023 09:40 Uhr Ein Zeltlager der Jugendfeuerwehr in Weyhe (Landkreis Diepholz) ist am Sonntag wegen des Unwetters vorübergehend geräumt worden. Auch in Großenkneten (Landkreis Oldenburg) wurde ein Zeltlager geräumt.

Die rund 1.700 Kinder und Jugendliche sowie 200 Betreuer des Zeltlagers in Weyhe seien vorsorglich in einer Schule untergebracht worden, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Nachdem sich der Sturm am späten Abend gelegt hatte, konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder zum Zeltplatz zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Größere Schäden habe es ebenfalls nicht gegeben, teilte die Feuerwehr mit.

Zeltlager der Jugendfeuerwehr in Weyhe läuft bis 16 Juli

Das Zeltlager in Weyhe gilt als eines der größten der Kreisjugendfeuerwehr. Auf einer Fläche von rund 16 Hektar stehen gibt es neben Zelten unter anderem Sport- und Wettbewerbsplätze, eine Cafeteria und ein Gästedorf sowie Parkflächen für die Gäste und Dauerparker. Im Rahmen des Zeltlagers sind unter anderem ein Nacht-Orientierungsmarsch und unterschiedliche Wettbewerbe im feuerwehrtechnischen und sportlichen Bereich für die Jugendfeuerwehren geplant. Das Zeltlager in Weyhe läuft bis einschließlich 16. Juli.

Zeltlager wegen Unwetter auch in Großenkneten geräumt

Auch in Großenkneten mussten rund 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Jugend-Zeltlagers ihre Zelte im Ortsteil Huntlosen wegen Sturm und Gewitter verlassen. Nachdem das Unwettervorübergezogen war, konnten sie in ihre Zelte zurückkehren.

